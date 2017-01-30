Социологический портрет среднестатистической грузинской молодежи

30.01.2017 13:23 Южнокавказский региональный офис Фонда Фридриха Эберта (FES) решил провести исследование о грузинской молодежи в возрасте 14-29 лет. Исследовать их восприятия, ожидания, отношение к изменчивой среде. Результат получился весьма интересный.



Было решено, на основании этого исследования создать портрет среднестатистического молодого грузина. Вот что получилось:



Среднестатистический молодой человек является православным христианином (85%), с полным средним образованием (47%), который проживает вместе с родителями (70%), на их же иждивении (62%). Он хорошо ладит со своими родителями (55%), и они значительно влияют на его решения.



Его семья финансово не особо обеспечена. Родители кое-как справляются с деньгами для покупки продовольствия, одежды, и обуви, но не имеют возможности, например, сменить испорченный холодильник или старый телевизор (43%).



Он безработный (34%), и очень хочет работать. По его мнению, чтобы найти работу, нужны хорошие знакомства (75%). Если дело дойдет до выбора, больше предпочитает работать в государственной администрации (42%), чем в частном секторе. Начать свое дело или бизнес никогда не пытался (87%).



Так или иначе, у молодого грузина каждый месяц есть какая-то сумма на расходы. Из этих денег он больше тратит на сигареты (80 лари в месяц), чем на развлечение (60 лари), книги или другие такие предметы (26,7 лари).



Он, правда, не особо занят, но у него все равно нет времени для гражданской активности. Он никогда не ходит на публичные встречи (94%), не выражает собственную гражданскую позицию в онлайн форумах (94%), не участвует в таких гражданских активностях, как например, акции в защиту прав человека, или подпись на какую-либо важную петицию, или политические демонстрации.



Вообще молодой грузин холодно относится к политике. Он более или менее следит за внутриполитическими событиями, но то, что происходит за пределами Грузии, в остальном мире, его вообще не интересует (46%). Новости молодой грузин преимущественно узнает из телевизоров (*73%).



И что удивительного в том, что его не интересует политика, когда он не доверяет ни одному государственному институту и политику.



Единственный институт, на которую он твердо опирается, Церковь (81%). Он верит в существование Бога (97%), думает, что после смерти попадет в рай или ад (80%), и убежден, что моральные нормы и обязательства идут от Бога (85%).



Если бы молодой грузин жил в Америке, с большой вероятностью был бы избирателем Трампа, он думает, что аборт во всех случаях должен быть запрещен законом (42%).



Он с недоверием относится к этническим меньшинствам, к людям с другими политическими взглядами, и представителям другой религии. Но больше всего недоверия выражает к ЛГБТ группам (46%).



Молодой грузин предпочитает бракосочетание (43%), чем незарегистрированное сожительство, поскольку думает, что брак возлагает на партнеров больше ответственности в отношении друг друга.



Касательно секса, молодой грузин говорит, что у него было больше одного сексуального партнера (57%), тогда как только 1% девушек говорит, что у них был секс более чем с одним партнером.



Молодой грузин никогда не курил марихуану (88%), он регулярно, или часто молится (48%); Присутствует на богослужении в церкви (33%), и отмечает религиозные праздники (83%).



Главной проблемой страны считает безработицу и бедность.



Среднестатистический молодой грузин поддерживает вступление страны в Евросоюз (74%) и НАТО (68%). В то же время он верит в то, что результатом интеграции с Евросоюзом может быть агрессия с российской стороны (52%). А также считает, что интеграция с Евросоюзом вызовет утечку молодых грузин из страны (45%), и создаст угрозу грузинской идентичности и традиционным ценностям (30%).



Молодой грузин подчеркнуто отмечает национальную принадлежность, считает себя частью грузинского народа (56%), а не независимым индивидом (20%), или гражданином мира (19%).



И наконец, что хорошо - молодой грузин счастлив. Он доволен своей личной жизнью (60%) и деятельностью (61%). Он оптимист, убежден, что в течение десяти лет в стране ситуация значительно улучшится (95%).



Исследование Фонда Фридриха Эберта (FES) базируется на модели молодежного исследования Шелля (Shell Youth Study), который с 1953 года проводился как в Германии, так и в других европейских странах. Методология исследования была создана группой анализа и консультаций (ACT) с учетом требований регионального офиса Фонда Фридриха Эберта (FES) Южного Кавказа.



В целом по всей стране провели 1200 прямых интервью, и 24дискуссий фокус групп.

















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