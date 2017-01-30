Церцвадзе рассказал об условиях содержания его в Лукьяновском СИЗО

30.01.2017 19:25 Грузинский доброволец Гия Церцвадзе, воевавший за Украину в АТО, рассказал об условиях содержания его в Лукьяновском СИЗО. Об этом Церцвадзе заявил в ходе пресс-конференции.



"В самом следственном изоляторе тоже со стороны сотрудников нормальное отношение, никаких таких действий с их стороны не было: ни провокационных, ни нажимов, ни психологических, ни физических. Со стороны руководства СИЗО тоже нормальное отношение. Об условиях содержания – немного другая тема. Наверное, не думаю, что стоит это озвучивать. Потому что тюрьма есть тюрьма, как говорится, хоть это и изолятор. Но все равно, там временное задержание", – сказал Церцвадзе.



Говоря о своих дальнейших планах, Гия Церцвадзе сказал: "Я надеюсь, что мне будет предоставлена такая возможность заниматься той деятельностью, для чего я сюда приехал. Я приехал для того, чтобы помочь моему братскому народу".



Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у Украины есть все основания не передавать в Россию грузина Гию Церцвадзе.



В прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в составе добровольческих сил в боевых действиях на востоке Украины России как стране-агрессору откажут в его выдаче.















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