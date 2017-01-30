Рассмотрение апелляции на арест Церцвадзе не состоится из-за ее отзыва – адвокат

30.01.2017 19:32 Заседание суда, запланированное на 3 февраля, относительно ареста Гии Церцвадзе не состоится из-за отзыва апелляции. Об этом в ходе пресс-конференции грузинского добровольца, воевавшего за Украину в АТО, Гии Церцвадзе сообщила его адвокат Ксения Проконова.



"На сегодняшний момент... Мной тогда была подана апелляция. Она не состоялась, сейчас я ее отзываю. Почему? Потому что это основание утратило силу, больше нет такой меры пресечения. Гия там (под арестом, – ред.) не находится", – сказала адвокат.



Она уточнила: "Третьего числа заседания не будет. И если интересно, справку об освобождении мы выложим, чтобы все могли посмотреть, что в ней написано".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

