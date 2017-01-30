Церцвадзе просит Украину о предоставлении статуса беженца

30.01.2017 19:33 Воевавший за Украину в АТО грузинский доброволец Гия Церцвадзе попросил предоставить ему статус беженца. Об этом в ходе пресс-конференции Церцвадзе сообщила его адвокат Ксения Проконова.



"Мы подали заявление, заполнили анкету на статус беженца, еще когда Гия находился в СИЗО. Это мы делали вместе. Потом это было подано от меня как от адвоката. Сегодня он получил справку, если кому-то интересно, ее также можно будет показать, заснять, справку лица, которое обратилось к Украине за защитой. Это документ, который сейчас заменяет ему паспорт, поскольку паспорт находится в материалах дела", – отметила адвокат.



Она добавила: "Сейчас проводится проверка. У них назначено собеседование, оно назначено на четверг. В четверг мы должны явиться на общение с представителями миграционной службы, где должны рассказать историю, почему мы считаем, что это политическое давление".















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