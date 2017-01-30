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Решение относительно экстрадиции Церцвадзе ГПУ должна принять до 23 февраля
30.01.2017 19:38
Решение относительно экстрадиции Гии Церцвадзе должно быть принято до 23 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции грузинского добровольца, воевавшего за Украину в АТО, Гии Церцвадзе, сообщила его адвокат – Ксения Проконова.
"Напоминаю, что решение об экстрадиции принимает не суд, а Генеральная прокуратура. Принимает она его в течение 40 суток. 40 суток у нас начинаются с 15 числа и истекают 23 февраля. 23 февраля в 16:35 должно быть принято максимум решений", - отметила Проконова.
По ее словам, решение может быть обжаловано потом, но принимается Генпрокуратурой.
"У ГПУ есть несколько оснований не выдавать человека: если он гражданин Украины, если он подал на статус беженца и требует дополнительной защиты в Украине, если есть иные основания, а также если жизни и здоровью человека угрожает опасность в стране, куда его выдают", – отметила адвокат.
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