Футбольная сборная Грузии (U19) проведет два товарищеских матча со сборной России

30.01.2017 19:48 Два товарищеских матча проведут 25 и 27 марта в Тбилиси сборные России и Грузии по футболу в возрасте до 19 лет, передает «ВЗГЛЯД». Россию в качестве спарринг-партнера выбрала Федерация футбола Грузии.



Матчи состоятся в рамках подготовки к чемпионату Европы среди юношей, который пройдет в июле в Грузии. В этом турнире имеют право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.



Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года, что не отразилось на спортивных связях. Грузия ранее заявляла, что не будет отказываться от встреч с российскими футболистами под эгидой ФИФА и УЕФА. А четыре года назад в Тбилиси провели товарищеский матч динамовцы Москвы и Тбилиси. Игра на Национальном стадионе имени Бориса Пайчадзе завершилась вничью- 1:1.















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