Нападающий ФК «Самтредиа» будет выступать за датский «Эсбьерг»

30.01.2017 19:50 Нападающий "Самтредии" Буду Зивзивадзе стал игроком "Эсбьерга", сообщает пресс-служба клуба. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2019 года.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Грузии Зивзивадзе является лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов в 11 матчах национального первенства.



На прошлой неделе футболист дебютировал в главной сборной страны.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

