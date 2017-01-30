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Нападающий ФК «Самтредиа» будет выступать за датский «Эсбьерг»


30.01.2017   19:50
Нападающий "Самтредии" Буду Зивзивадзе стал игроком "Эсбьерга", сообщает пресс-служба клуба. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2019 года.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Грузии Зивзивадзе является лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов в 11 матчах национального первенства.

На прошлой неделе футболист дебютировал в главной сборной страны.







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