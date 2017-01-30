Google отзывает в США своих сотрудников

30.01.2017 21:27 Интернет-компания Google призвала как можно быстрее вернуться в США своих сотрудников, которые находятся за пределами страны, передает Интерфакс.



В компании опасаются, что они могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу подписанный президентом страны Дональдом Трампом в пятницу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США.



Впрочем, официально представители компании не комментируют сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников.



По данным The Wall Street Journal, из-за президентского указа могут пострадать не менее 187 сотрудников Google.



Напомним, ранее Трамп заморозил программу приема беженцев в США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан семи ближневосточных и африканских государств.















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