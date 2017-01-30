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Google отзывает в США своих сотрудников
30.01.2017 21:27
Интернет-компания Google призвала как можно быстрее вернуться в США своих сотрудников, которые находятся за пределами страны, передает Интерфакс.
В компании опасаются, что они могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу подписанный президентом страны Дональдом Трампом в пятницу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США.
Впрочем, официально представители компании не комментируют сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников.
По данным The Wall Street Journal, из-за президентского указа могут пострадать не менее 187 сотрудников Google.
Напомним, ранее Трамп заморозил программу приема беженцев в США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан семи ближневосточных и африканских государств.
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