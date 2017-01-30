Грузинские борцы завоевали два золота на турнире в Париже

30.01.2017 21:40 Грузинские борцы вольного стиля Шота Партенадзе (-61 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг), стали победителями международного турнира в Париже, сообщает официальный сайт UWW.



Партенадзе в финале победил представителя США Джейсона Несса 9:2, а бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Петриашвили взял верх 8:2 над Даниэлем Лигети из Венгрии.



На турнире в столице Франция сборная Грузии была представлена пятью борцами, однако Леван Мурцхваладзе (-57 кг), Авто Кенчадзе и Давид Тлашадзе (оба —74 кг), остались вне призовых мест.



Парижский международный турнир является одним из важных этапов подготовки национальной команды Грузии по борьбе к чемпионату Европы, который пройдет 2-7 мая в сербском городе Нови-Сад.



"Спутник-Грузия"











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