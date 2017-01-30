Российским спортсменам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018

30.01.2017 23:25 Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета.



Просьбу о допуске российских спортсменов направил Паралимпийский комитет России (ПКР). После заседания в Бонее члены международного комитета просьбу отклонили.



В ПКР сообщили, что несмотря на решение МПК, подготовка российских спортсменов к соревнованиям в КНДР будет продолжена.



«Принципиальная позиция ПКР – допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует», – добавили в организации.















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