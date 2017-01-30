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Российским спортсменам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018
30.01.2017 23:25
Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета.
Просьбу о допуске российских спортсменов направил Паралимпийский комитет России (ПКР). После заседания в Бонее члены международного комитета просьбу отклонили.
В ПКР сообщили, что несмотря на решение МПК, подготовка российских спортсменов к соревнованиям в КНДР будет продолжена.
«Принципиальная позиция ПКР – допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует», – добавили в организации.
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