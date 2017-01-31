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Мэрия Тбилиси распределит пострадавших от пожара в «Детском мире» по разным рынкам
31.01.2017 13:36
Мэрия Тбилиси поможет пострадавшим от пожара в «Детском мире» распределиться по разным рынкам, - об этом заявил вице-мэр Тбилиси Лаша Абашидзе.
По словам Лаши Абашидзе, об этом уже был разговор с владельцами рынков и мэрия будет ходатайствовать за пострадавших торговцев, чтобы те продолжили работать.
«Сегодня в мэрии пройдет консолидированная встреча, которую посетят представители разных ведомств. Нашим главным приоритетом было вынести из хранилища те ценности, которые удалось спасти, и передать их владельцам. Второй приоритет - чтобы эти люди продолжили работать и мы в этом им поможем. Третий - как известно, у них есть определенные обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями. НБГ и мы вместе будем ходатайствовать за то, чтобы для них были введены определенные льготы, чтобы процентные ставки не душили этих людей», - заявил Лаша Абашидзе телекомпании «Имеди».
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