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Торговцев начали пропускать в обгаревшее здание торгового центра «Детский мир»


31.01.2017   15:51
«Мэрия Тбилиси после консультации с экспертами и проведения укрепительных работ приступила к осуществлению процесса пропуска предпринимателей в обгоревшее здание торгового центра «Мир золота». Об этом журналистам сообщил вице-мэр Тбилиси Лаша Абашидзе, который находится на месте инцидента с раннего утра и встречается с арендаторами торговых площадей, понесших убытки в результате сильного пожара.

Пожар в здании торгового центра «Детский мир», где располагался «Мир золота», а также на оптовом рынке, произошел в ночь на понедельник. Горело порядка 13 тысяч квадратных метров, огонь удалось локализовать лишь спустя девять часов.

По словам Абашидзе, предприниматели проходят в здание в сопровождении полиции поэтапно, чтобы взять из хранилищ золотые изделия и драгоценности.

По распространившейся информации, золотые изделия, которые хранились в сейфах, сохранились во время пожара. При этом до сих пор остаются очаги возгорания.

«Мы по рекомендации и под наблюдением специалистов провели укрепительные работы, устроили специальный коридор, по которому в здание вместе с правоохранителями проходят торговцы.. После этого мы рассмотрим вопрос предоставления погорельцам торговых точек на других рынках», - сказал Абашидзе.

По словам вице-мэра, сегодня в мэрии пройдет консолидированная встреча под руководством столичного градоначальника Давида Нармания. На встречу приглашены представители разных ведомств, которые обсудят пути выхода из создавшейся ситуации и помощи пострадавшим торговцам.






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