Следственная служба Минфина выявила 20 аптек, продававших лекарства без рецепта

31.01.2017 15:55 Следственная служба министерства финансов Грузии уличила 21 аптеку в масштабе всей страны в продаже без рецепта психотропных медикаментов, говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным Следственной службы, работники аптек систематически продавали без рецепта психотропные медикаменты и лекарства, подлежащие специальному контролю, в том числе и на несовершеннолетних лиц.



"Таким образом, лица, занимающиеся преступной деятельностью, способствовали т.н. аптечной наркомании и ставили в опасность жизнь и здоровье людей", — сказано в сообщении.



Аптеки на незаконной продаже психотропных лекарств заработали $2,5 млн

Правоохранители уже провели обыск в 21 аптеках и изъяли психотропные медикаменты и лекарства, подлежащие специальному контролю. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная предпринимательская деятельность", что карается лишением свободы сроком от 1 до 3 лет.



Под запретом продаж без рецепта с 1 сентября 2014 года находятся снотворные и седативные препараты (кроме препаратов на основе лекарственных растений), антидепрессанты, кортикостероиды для системного применения, препараты против опухолей и иммуномодуляторы.



Без рецепта также нельзя продавать противомикробные препараты системного применения, препараты против болезни Паркинсона, антигистаминные инъекционные препараты для системного применения, сердечные гликозиды, препараты против аритмии и гипертензии, для лечения сахарного диабета и все препараты для инъекций.















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