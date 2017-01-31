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Следственная служба Минфина выявила 20 аптек, продававших лекарства без рецепта
31.01.2017 15:55
Следственная служба министерства финансов Грузии уличила 21 аптеку в масштабе всей страны в продаже без рецепта психотропных медикаментов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Следственной службы, работники аптек систематически продавали без рецепта психотропные медикаменты и лекарства, подлежащие специальному контролю, в том числе и на несовершеннолетних лиц.
"Таким образом, лица, занимающиеся преступной деятельностью, способствовали т.н. аптечной наркомании и ставили в опасность жизнь и здоровье людей", — сказано в сообщении.
Аптеки на незаконной продаже психотропных лекарств заработали $2,5 млн
Правоохранители уже провели обыск в 21 аптеках и изъяли психотропные медикаменты и лекарства, подлежащие специальному контролю. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная предпринимательская деятельность", что карается лишением свободы сроком от 1 до 3 лет.
Под запретом продаж без рецепта с 1 сентября 2014 года находятся снотворные и седативные препараты (кроме препаратов на основе лекарственных растений), антидепрессанты, кортикостероиды для системного применения, препараты против опухолей и иммуномодуляторы.
Без рецепта также нельзя продавать противомикробные препараты системного применения, препараты против болезни Паркинсона, антигистаминные инъекционные препараты для системного применения, сердечные гликозиды, препараты против аритмии и гипертензии, для лечения сахарного диабета и все препараты для инъекций.
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