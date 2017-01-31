В Казани состоится матч Мировой лиги по ватерполу между сборными Грузии и России

31.01.2017 19:45



"Зрители стали свидетелями красивого и по-спортивному напряженного поединка,судьба матча решилась за 15 секунд до конца игры-российским ватерполистам удалось забить решающий мяч в ворота сборной Грузии, тогда со счетом 14:13 победила сборная РФ", - отметил он.



Руруа сообщил, что "основная часть игроков сборной Грузии и члены тренерского штаба прибудут в Казань 9 февраля, проведут там тренировки и спарринг-встречи с местным ватерпольным клубом "Синтез". Руруа сказал, что "несколько ведущих игроков сборной Грузии прилетят в Казань 12 февраля и присоединятся к команде". "14 февраля в Казани состоится матч Россия-Грузия, думается, что этот матч вызовет интерес зрителей и специалистов",- отметил президент Федерации.



Он сказал, что для сборной Грузии предстоящий в Казани матч важен в плане подготовки команды к предстоящим осенью матчам отборочного турнира ЧЕ-2018. "В последние годы грузинский ватерпол, имеющий большие традиции, находится на пути возрождения после сложного периода, имевшего место в 1990-х годах. О возрождении нашего ватерпола свидетельствует то, что сборная Грузии дважды добивалась права участвовать в финальной части Чемпионатов Европы-мы играли на ЧЕ-2014 в Будапеште и ЧЕ-2016 в Белграде, где, кстати, в группе мы играли и с командой России",-отметил Руруа. Он сказал, что сборная Грузии будет бороться за получение права играть и на ЧЕ-2018, который пройдет в июле будущего года в Барселоне.



Президент Федерации сообщил, что "участие сборной Грузии в финальной части ЧЕ-2014 и 2016 годов, выступления команды в групповом этапе Мировой лиги (2016 и 2017 годов ) вызвали в стране рост интереса к ватерполу со стороны детей, общественности, властей". "Успешно играют наши детские и юношеские сборные Грузии, думается, что растет новое, хорошее пополнение, которые через пару лет получат возможность попасть и в национальную сборную страны",-отметил Руруа.



Он сообщил, что росту популярности ватерпола в стране будет содействовать и намеченные на май текущего года мероприятия, посвященные 90-летию грузинского ватерпола. Специально к этой дате готовится документальный фильм, посвященный истории ватерпола Грузии.



Читателям напомню, что главным тренером сборной Грузии по ватерполу является Йован Попович/Монтенегро/ , его помощник-знаменитый грузинский ватерполист Владимир Иселидзе. В одной группе Мировой Лиги вместе со сборными Грузии и РФ играет команда Италии. В первом /выездном / матче с Италией 10 января 2017 года победили хозяева, ответный матч сборных Грузии и Италии состоится в Тбилиси в начале апреля текущего года.-0-



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



На фото:

1. Сборная Грузии на ЧЕ-2014 в Будапеште

2. Й. Попович, В.Иселидзе и Т.Пачкория 15 ноября 2016 года перед матчем Грузия-Россия.



14 февраля в Казани состоится матч Мировой лиги-2017 по ватерполу между сборными Грузии и России. Президент Грузинской федерации водных видов спорта, известный в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо", молодежной и Олимпийской сборной СССР Давид Руруа сказал автору этих строк, что сборная Грузии "тщательно готовится к матчу 14 февраля". Он отметил, что "первый матч сборных Грузии и РФ в рамках розыгрыша Мировой лиги-2017 прошел 15 ноября прошлого года и доставил огромное удовольствие зрителям и специалистам,заполнивших до отказа трибуны спорткомплекса "Олимпик" в Тбилиси"."Зрители стали свидетелями красивого и по-спортивному напряженного поединка,судьба матча решилась за 15 секунд до конца игры-российским ватерполистам удалось забить решающий мяч в ворота сборной Грузии, тогда со счетом 14:13 победила сборная РФ", - отметил он.Руруа сообщил, что "основная часть игроков сборной Грузии и члены тренерского штаба прибудут в Казань 9 февраля, проведут там тренировки и спарринг-встречи с местным ватерпольным клубом "Синтез". Руруа сказал, что "несколько ведущих игроков сборной Грузии прилетят в Казань 12 февраля и присоединятся к команде". "14 февраля в Казани состоится матч Россия-Грузия, думается, что этот матч вызовет интерес зрителей и специалистов",- отметил президент Федерации.Он сказал, что для сборной Грузии предстоящий в Казани матч важен в плане подготовки команды к предстоящим осенью матчам отборочного турнира ЧЕ-2018. "В последние годы грузинский ватерпол, имеющий большие традиции, находится на пути возрождения после сложного периода, имевшего место в 1990-х годах. О возрождении нашего ватерпола свидетельствует то, что сборная Грузии дважды добивалась права участвовать в финальной части Чемпионатов Европы-мы играли на ЧЕ-2014 в Будапеште и ЧЕ-2016 в Белграде, где, кстати, в группе мы играли и с командой России",-отметил Руруа. Он сказал, что сборная Грузии будет бороться за получение права играть и на ЧЕ-2018, который пройдет в июле будущего года в Барселоне.Президент Федерации сообщил, что "участие сборной Грузии в финальной части ЧЕ-2014 и 2016 годов, выступления команды в групповом этапе Мировой лиги (2016 и 2017 годов ) вызвали в стране рост интереса к ватерполу со стороны детей, общественности, властей". "Успешно играют наши детские и юношеские сборные Грузии, думается, что растет новое, хорошее пополнение, которые через пару лет получат возможность попасть и в национальную сборную страны",-отметил Руруа.Он сообщил, что росту популярности ватерпола в стране будет содействовать и намеченные на май текущего года мероприятия, посвященные 90-летию грузинского ватерпола. Специально к этой дате готовится документальный фильм, посвященный истории ватерпола Грузии.Читателям напомню, что главным тренером сборной Грузии по ватерполу является Йован Попович/Монтенегро/ , его помощник-знаменитый грузинский ватерполист Владимир Иселидзе. В одной группе Мировой Лиги вместе со сборными Грузии и РФ играет команда Италии. В первом /выездном / матче с Италией 10 января 2017 года победили хозяева, ответный матч сборных Грузии и Италии состоится в Тбилиси в начале апреля текущего года.-0-Материал подготовил Тенгиз Пачкория1. Сборная Грузии на ЧЕ-2014 в Будапеште2. Й. Попович, В.Иселидзе и Т.Пачкория 15 ноября 2016 года перед матчем Грузия-Россия.











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