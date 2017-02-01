Невидимые рычаги влияния: как культура может улучшить жизнь в Грузии?

01.02.2017 10:54 Культура может быть не только предметом восхищения, но и стратегической силой, способной во многом изменить показатели социального и экономического развития Грузии к лучшему. Об этом рассказали авторы исследования «Индикаторы культуры для развития», которое было представлено в Тбилиси.



Разработанное по методологии ЮНЕСКО и внедренное уже в 17-ти странах, исследование было проведено Программой ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность» в партнерстве с властями Грузии за полгода.



Цель проекта – подчеркнуть, насколько важна и эффективна культура, а также как она влияет на экономику, образование, социальную и экологическую сферу, инфраструктуру и многие другие отрасли в стране.



Данные как инструмент



Первой и главной целью определения и сбора индикаторов культуры для развития являлась возможность потенциального использования этих данных во благо страны. Это не данные для данных, а инструмент, который можно использовать для лучшего результата, считает эксперт Европейской комиссии по креативным индустриям Рагнар Сиил (Ragnar Siil).



«Наша задача – не указать правительству, а помочь ему создать реальный контекст для правильных и добрых решений. Мы создаем статистические основы для того, чтобы доказать, что культурный сектор не просто очень важен, но и являет собой экономическую ценность и может положительно влиять на развитие страны в долгосрочной перспективе».



В центр внимания исследователей программы ЕС попали такие темы, как уровень свободы слова и выражения, доступ населения к коммуникациям и защита памятников культурного наследия. Эксперты интересовались достаточным наличием в стране культурной инфраструктуры, активностью грузинских студентов в международных культурных мероприятиях, включенностью общественности в культурную активность, а также законодательством и правовой регуляцией культуры в стране.



Именно поэтому исследование содержит обширную информацию о том, каким был и является вклад культурного и креативного сектора в ВВП страны, а также статистику уровня занятости населения Грузии в культурном секторе.



«Самый важный процесс начнется уже после того, как исследование проделано. Наша главная цель, чтобы в культуре видели не просто культуру, но и ценную ячейку для инвестиций. К примеру вклад туризма в ВВП Грузии 7.3%, а если бы министерства культуры и туризма начали бы тесное сотрудничество, то это привело бы к еще большему генерированию доходов» - отмечает Леван Хетагури, грузинский эксперт, работавший над исследованием.



Новая почва для размышления

Преобладание женщин в культурном секторе, отсутствие профессии менеджера культуры в грузинских ВУЗах как таковой, неадекватное распределение музеев, сцен для исполнительских искусств и библиотек в столице и регионах Грузии, средний показатель доверия народа телевидению, но сильная сторона защиты авторских прав – все эти показатели могут быть не просто почвой для размышления, но и толчком для заинтересованных людей сделать что-то новое и полезное или исправить уже существующее старое.



«Это исследование прямо говорит, как о преимуществах, так и о недостатках нашего общества. К примеру, в регионе Рача-Лечхуми, в котором проживает около 32 тысяч людей, насчитывается более 20% библиотек от общего показателя по стране. Это не просто нелогично, но и дает повод задуматься о правильном менеджменте и прагматичном финансировании культурного сектора», - считает другой грузинский эксперт Юрий Мгебришвили.



Что говорят цифры



А вот и самые интересные показатели: вклад культуры в ВВП Грузии 0.56%, в то время как в Украине и США этот показатель составляет 4.2%, во Франции 2%, а в Великобритании 15%.



В культурной сфере государственного сектора трудоустроены 4.8% мужчин и 5.6% женщин, а 22% населения Грузии не использует интернет, потому что не видит в этом интереса и надобности. Тем временем у 18% - просто нет доступа к интернету и 13% - не знает, как его использовать.



Для 74% населения страны традиции – чрезвычайно важны, а в школах Грузии ведется пропорциональное обучение официальному, иностранному и языку проживающих в стране нацменьшинств (по 33.3%). В средних классах изучению искусства уделяется 12% от общего числа уроков учебной программы, а профессии из сферы искусства в 2016 году выбрали всего 3 382 абитуриента.



От измерения счастья до походов в рестораны



Исследование выявило, что в Грузии жизнью абсолютно довольны только 9% населения, а 22% - совершенно не довольны. Кроме того, что в стране наиболее высок показатель следования грузин старым традициям, тут немал и уровень посещения ресторанов (44%).



Но целью исследования было нечто большее, чем просто подсчитать количество визитов грузин в рестораны, театры или кино, заметила на презентации представитель ЮНЕСКО Наима Бурго (Naima Bourgaut) из Франции. «Мы хотели выявить сильные и слабые стороны нашего общества и жизнеустройства для того, чтобы наладить диалог с государством, лучше понять друг друга».



Саймон Эллис (Simon Ellis) из Канады, который сотрудничает с ЮНЕСКО уже десять лет, также считает, что данное исследование должно стать трамплином для куда более важных шагов. «Индикаторы культуры – должны стать стимулом для последующего развития, для дебатов и дискуссий среди общественности и правительственного сектора. Это не окончательный ответ – это только начало».



Методологию исследования и конкретные показатели проекта смогли оценить присутствующие на презентации культурные менеджеры, а также представители частных, гражданских и негосударственных организаций. Их отзывы и комментарии будут учтены в виде замечаний и аналитических выводов при составлении окончательной версии исследования.



Министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе на презентации заявил, что Грузия намерена передать материалы исследования в ЮНЕСКО, где они пополнят статистическую базу организации о современной Грузии и ее богатом культурном разнообразии.



NEWSGEORGIA

Автор: Анастасия Хатиашвили











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