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Директор «Детского мира» подозревает, что имела место диверсия


01.02.2017   11:16
Директор «Детского мира» Георгий Мачавариани подозревает, что пожар в здании возник в результате диверсионного акта. Об этом Мачавариани заявил в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс».

Как отметил Георгий Мачавариани, после закрытия магазинов в здании отключалась электроэнергия, следовательно, не было никакого очага для возникновения пожара.

«Я уверен, что у нас пожар не возникал. За последние 3 года, когда в «Детский мир» пришли новые акционеры, мы пытаемся развивать его. Я 3 года ремонтирую «Детский мир» и уже потратил около полутора миллионов. После пожара появилась тысяча версий, будто кто-то специально поджег его и т.д. Но правду никогда не утаить. Мы отключаем электроэнергию после закрытия магазинов. Сначала мы даже не подозревали, что это могло быть сделано целенаправленно, потому что мы не могли это предположить. У нас нет врагов, но сейчас у нас возникли подозрения. После такого пожара я стал подозревать, что имела место диверсия», - заявил Георгий Мачавариани.

По его словам, было ли это диверсией, установит следствие. Как отметил директор «Детского мира», в здании была установлена система безопасности. По информации Георгия Мачавариани, сначала пожар возник не в «Детском мире», а в магазине, расположенном неподалеку.






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