Детское «Евровидение-2017» пройдет в Грузии

01.02.2017 12:50 Детское "Евровидение-2017" пройдет в Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Европейском вещательном союзе.



15-й по счету международный детский конкурс песни "Евровидение" в ноябре нынешнего года примет Грузия. Представительница этой страны 11-летняя Мариам Мамадашвили в 2016 году стала победительницей творческого состязания с песней "Mzeo" ("Солнце").



Грузия - одна из самых успешных стран на детском конкурсе песни "Евровидение": страна выиграла соревнование трижды - в 2008, 2011 и 2016 годах. Принимать конкурс Грузия будет впервые.















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