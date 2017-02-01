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Иванишвили продал GDS телекомпании «Имеди»


01.02.2017   17:31
Медиа-холдинг "Имеди" стал владельцем 100%-ной доли телекомпании "GDS", принадлежащей семье миллиардера Бидзины Иванишвили.. 28 января соответствующая сделка была зарегистрирована в Публичном реестре.

Акции GDS приобрела компания "Georgian Media Production Group", которой владеет Инна Гудавадзе, вдова олигарха Бадри Патаркацишвили.

В договоре отмечается, что о цене сделки стороны договорятся в течение следующих семи месяцев.

27 декабря 2016 года владелица медиа-холдинга "Имеди" Инна Гудавадзе заявила, что переговоры в связи с покупкой контрольного пакета телекомпании "Маэстро" успешно закончились. По словам Инны Гудавадзе, также подходят к завершению переговоры в связи с покупкой части телекомпании "GDS". Эта сделка не касается "Georgian Dream Studio".







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