В двух школах Батуми открылись классы абхазского языка

01.02.2017 17:56 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и глава правительства автономной республики Аджария Зураб Патарадзе 31 января в двух школах Батуми открыли классы абхазского языка.



По информации Аппарата государственного министра, одна группа будет работать в Батуми, а две группы – в селе Перия. В Каждом классе слушателям в неделю будут проводить по 4 урока и они будут рассчитаны на слушателей всех возрастов.



«Нашей обязанностью является защита абхазского языка, идентичности и культуры, абхазский наряду с грузинским является государственным языком и в будущем планируем сделать еще больше шагов в этом направлении», - заявила Кетеван Цихелашвили после открытия класса в селе Перия.



«В этом селе проживают грузины, абхазы, смешанные семьи и эти люди сегодня говорят о необходимости примирения, совместного проживания, мире, о том, что они делают вместе в этом селе и что мы должны суметь сделать своим подключением, политикой примирения и мирным урегулированием конфликта», - добавила государственный министр.



По Конституции Грузии, абхазский язык наряду с грузинским языком является государственным языком на территории автономной республики Абхазия.



По результатам всеобщей переписи населения Грузии 2014 года (которая проводилась на всей территории Грузии кроме Абхазии и т.н. Южной Осетии), из 864 абхазов 272 заявили, что абхазский является их родным языком. В том числе, 113 говорящих на абхазском языке отметили, что они проживают в Аджарии.



Аппарат народного защитника Грузии в 2016 году неоднократно обращался к правительству с просьбой содействовать изучению абхазского языка в Аджарии.



«С 2011 года этот язык был внесен ЮНЕСКО в список языков, стоящих перед угрозой исчезновения. С учетом этого, народный защитник считает необходимым создать для представителей абхазской общины Аджарии абхазскую воскресную школу или группы по изучению абхазского языка в рамках школьного образования, чтобы сохранить и развивать абхазский язык в Грузии», - говорится в письме народного защитника, направленного государственному министру по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Правительство автономной республики Абхазия, которое после конфликта в сепаратистском регионе в начале 90-х гг. рассматривается Тбилиси в качестве единственного легитимного правительства, после 2015 года открыло классы абхазского языка в четырех школах Зугдиди, Тбилиси и Сенаки.















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