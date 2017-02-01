В Зугдиди несколько беженцев зашили себе рот

01.02.2017 20:15 Голодающие пятый день беженцы, проживающие в районной больнице Зугдиди, зашили себе рот в знак протеста. Они протестуют против присвоенных им очков, и требуют обеспечения жилыми площадями.



"Это здание рушится, внутри антисанитария. Все мы социально незащищенные. Мы получили необъективные очки, и требуем комиссию, которая заново проверит наши жилищные условия"- заявили беженцы.



По заявлению руководителя управления беженцев Манучара Чилачава, требование жильцов этого поселения на данном этапе не будет удовлетворено. По его же словам, комиссия не может повторно проверить их жилищные условия.



По информации беженцев, в бывшем здании больницы проживают 58 семей, в том числе до 40 несовершеннолетних. Большинство этих семей десятки лет проживает в здании больницы.



















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