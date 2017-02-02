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Два человека стали жертвами снежной стихии в Грузии


02.02.2017   09:34
Житель высокогорного села Перия Хелвачаурского района Аджарии (Грузия) попал под обломки собственного дома, в котором крыша обвалилась из-за обильного снегопада, мужчина скончался на месте, сообщают грузинские СМИ в среду. По словам местных жителей, перекрытие не выдержало и рухнуло, практически разрушив весь дом.

По данным СМИ, еще один несчастный случай со смертельным исходом произошел в горах соседнего с Аджарией региона Гурия, где в пастушьем шалаше обнаружили тело замерзшего 28-летнего жителя села Шуа.

Уже пятые сутки почти по всей Грузии идет снег, особенно интенсивно на территории Аджарии, а также в регионах Гурия, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Мцхета-Мтианети, где высота снежного покрова местами достигала двух и более метров, что создало серьезные проблемы местному населению. Непогода во многих местах повредила линии электропередачи, ограничила передвижение транспорта на дорогах, нарушила учебный процесс в школах ряда сел высокогорных районов.

Как сообщает в среду администрация правительства Грузии, в масштабах всей страны в 24-часовом режиме осуществляются работы по ликвидации последствий снежной стихии. Мобилизованы все соответствующие ведомства и службы. Как в Аджарии, так и во всех муниципалитетах пострадавших от стихии регионов Западной Грузии созданы специальные штабы, координирующие работу по расчистке дорог и восстановлению поврежденной снегом инфраструктуры.

По прогнозу синоптиков, в Грузии до 5 февраля сохранится непогода. Почти на всей территории страны будет холодно, и будет идти снег, а в высокогорных районах возможна метель.






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