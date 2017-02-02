|
Георгий Шермадини признан лучшим игроком испанского клуба «Морабанк Андорра»
02.02.2017 11:19
Центровой сборной Грузии по баскетболу Георгий Шермадини, выступающий за испанский "Морабанк Андорра", признан лучшим игроком команды в январе, сообщает официальный сайт клуба.
Грузинский баскетболист в прошедшем месяце сыграл в четырех матчах национального чемпионата, проводя в среднем 27 минут на паркете в каждой игре. При этом Шермадини в среднем за игру набирал 18 очков и делал 9 подборов.
Но главным показателем в достижении успеха стал так называемый "коэффициент полезного действия", который у центрового составил 27,8 балла.
Стоит отметить, что в прошлом году Шермадини был признан лучшим игроком "Морабанк Андорра" по итогам всего сезона. На счету грузина было 327 набранных очков. Для сравнения — вторым по результативности стал Давид Наварро, в активе которого 247 очков. После XVIII туров чемпионата Испании "Морабанк Андорра" занимает седьмое место в турнирной таблице, одержав 10 побед и потерпев восемь поражений.
"Спутник-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна