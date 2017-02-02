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Георгий Шермадини признан лучшим игроком испанского клуба «Морабанк Андорра»


02.02.2017   11:19
Центровой сборной Грузии по баскетболу Георгий Шермадини, выступающий за испанский "Морабанк Андорра", признан лучшим игроком команды в январе, сообщает официальный сайт клуба.

Грузинский баскетболист в прошедшем месяце сыграл в четырех матчах национального чемпионата, проводя в среднем 27 минут на паркете в каждой игре. При этом Шермадини в среднем за игру набирал 18 очков и делал 9 подборов.

Но главным показателем в достижении успеха стал так называемый "коэффициент полезного действия", который у центрового составил 27,8 балла.

Стоит отметить, что в прошлом году Шермадини был признан лучшим игроком "Морабанк Андорра" по итогам всего сезона. На счету грузина было 327 набранных очков. Для сравнения — вторым по результативности стал Давид Наварро, в активе которого 247 очков. После XVIII туров чемпионата Испании "Морабанк Андорра" занимает седьмое место в турнирной таблице, одержав 10 побед и потерпев восемь поражений.


"Спутник-Грузия"





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