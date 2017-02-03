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Судьи по делу «Рустави 2» заявили о давлении на них


03.02.2017   11:31
Двое судей Верховного суда просят прокуратуру расследовать факты давления на них. Стало известно, что в Главной прокуратуре началось следствие по делу т.н. судей.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры заявили "Рустави 2", что судьями, которые внесли заявление в Главную прокуратуру, являются Паата Катамадзе и Бесарион Алавидзе. Судьи, которые в рамках коллегии участвовали в рассмотрении дела "Рустави 2", и с большой вероятностью, будут в составе большой палаты.

О следствии, начатом прокуратурой, стало известно час назад. Прокуратура изучит также аутентичность переписки Михеила Саакашвили и Давида Сакварелидзе, распространенной вчера информационными службами, в которой упоминаются фамилии Пааты Катамадзе и Бесариона Алавидзе.

В прокуратуре также поясняют, что они уже получили показания самих судей.

"В следственной части прокуратуры Грузии 14 января 2017 года по заявлению судей Верховного суда Алавидзе и Катамадзе, и на основании обращения суда началось следствие об осуществлении разбирательства по возможным фактам грубого вмешательства в деятельности упомянутых судей с целью воздействия на них, по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Грузии.

На данном этапе следствие провело ряд следственных действий, и расследование продолжается в интенсивном режиме. В рамках текущего расследования будут проведены все необходимые следственные действия с целью перепроверки возможных фактов вмешательства в деятельности судей Верховного суда"- заявила начальник департамента связей с общественностью и СМИ прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили.

Завтра в 12:00 часов генеральный директор вещательной компании "Рустави 2" проведет специальный брифинг в связи с развитыми событиями.






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