Судья Верховного суда является союзником правительства против судей - Ника Гварамия

03.02.2017 13:58 Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия провел брифинг в связи с расследованием давления на судей Верховного суда по делу телекомпании.



Гварамия заявляет, что имеет вопросы к председателю Верховного суда о том, почему он не поступил так, как его предшественник, и не была опубликована очень значимая информация.



"У нас есть вопрос к председателю Верховного суда, почему он не поступил так, как поступил его предшественник, почему не была опубликована эта информация. Это риторический вопрос, председатель Верховного суда не является союзником судей, он союзник государства против них.



Он переслал это дело в прокуратуру, и на второй же день начал тяжелейшее давление на этих судей, чтобы они либо забрали заявление, либо изменили субъектов, приведенных в заявлении. Назвали не власти, а нашу сторону. Или людей, которые как-будто афеллируются с нашей стороной. Например, третий президент Грузии Михеил Саакашвили.



Это совершенно невиданный поступок, как со стороны председателя Верховного суда, так и со стороны прокуратуры, и я думаю, что люди, которые принимали участие во всем этом, потеряли как моральное, так и профессиональное право занимать высшие должности в государственной системе"- заявил Ника Гварамия.



Разбирательство по т.н. делу судей в Главной прокуратуре началось 14 января, однако об этом стало известно только вчера. В ведомстве пояснили, что по заявлению судей Верховного суда Бесариона Алавидзе и Пааты Катамадзе, и на основании обращения суда началось следствие по факту возможного грубого вмешательства в деятельность этих судей с целью осуществления давления на делопроизводство.



Кого обвиняют судьи в давлении, пока не известно. По распространенной информации, в рамках того же разбирательства прокуратура изучит аутентичность переписки Михеила Саакашвили и бывшего заместителя прокурора Украины Давида Сакварелидзе, которую распространили информационные агентства, и где упоминаются Паата Катамадзе и Бесарион Алавидзе.

















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