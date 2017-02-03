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Грузинский квартет вышел в финал джазового конкурса в Нью-Йорке


03.02.2017   14:26
Квартет грузинских музыкантов вышел в финал американского Международного онлайн джаз-конкурса Made In New York Jazz Competition.

«Квартет Важи Мания» — первый бэнд из Грузии, который участвует в этом престижном конкурсе.
Квартет состоит из вокалиста Важи Мания, пианиста Папуны Шарикадзе, барабанщика Георгия Капанадзе и контрабасиста Георгия Кикнадзе.

Мания и Шарикадзе – студенты бакалавриата Музыкального колледжа Беркли, учебу в котором музыкантам финансирует министерство культуры Грузии.

На конкурс «Квартет Важи Мания» представил композицию «Sounds of Love», которая была записана в Грузии, в студии Bravo Records. По итогам голосования эта песня вышла в финал, куда также попали еще четверо исполнителей: Наталия К. из России, Leo Kim’s Power Trio Band из США, Geotrain из Германии и Hashima из Сербии.

В настоящее время «Квартет Важи Мания» — лидер по результатам онлайн голосования.

В министерстве культуры отмечают, что в этом году членами жюри конкурса являются живые легенды джаз-музыки и многократные обладатели «Грэмми» — музыканты Ленни Уайт (Lenny White), Рэнди Брекер (Randy Brecker) и Майк Стерн (Mike Stern).

Результаты конкурса будут известны через несколько дней.

Конкурс Made In New York Jazz Competition был основан в Нью-Йорке три года назад. За это время на его портале появилось 2.5 миллионов музыкальных видео, зарегистрировалось 30 тысяч джаз-музыкантов, а в конкурсе участвовали десятки исполнителей из 55 стран мира.

По традиции в финале выявляются по три победителя. Среди прочих наград они получают возможность принять участие в гала-концентре, который проходит в мае на сцене Tribeca Performing Arts Center. Участие в этом концерте грузинских музыкантов уже подтверждено.

В период с 2013 до 2016 года министерство культуры Грузии профинансировало учебу за рубежом 98-ми молодым людям из Грузии. Среди них – деятели театра, кино, музыканты и другие направления искусства.

"Новости-Грузия"





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