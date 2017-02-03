Два торговца «Детского мира» задержаны в административном порядке

03.02.2017 20:17 Из-за перекрытия в Тбилиси проспекта Царицы Тамар, правоохранителями задержаны два лица. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



Как поясняют в ведомстве, двух участников акции полиция задержала в административном порядке, по 173-й статье «Кодекса административных правонарушений», подразумевающей сопротивление полиции.



Торговцы «Детского мира» на несколько минут перекрыли проспект Царицы Тамар, однако на данный момент движение автотранспорта там восстановлено.















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