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Два торговца «Детского мира» задержаны в административном порядке
03.02.2017 20:17
Из-за перекрытия в Тбилиси проспекта Царицы Тамар, правоохранителями задержаны два лица. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
Как поясняют в ведомстве, двух участников акции полиция задержала в административном порядке, по 173-й статье «Кодекса административных правонарушений», подразумевающей сопротивление полиции.
Торговцы «Детского мира» на несколько минут перекрыли проспект Царицы Тамар, однако на данный момент движение автотранспорта там восстановлено.
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