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Погорельцы, отчаявшиеся получить помощь от власти, обратились к Иванишвили


04.02.2017   16:46
Предприниматели, понесшие убытки в результате пожара в здании торгового центра в Тбилиси, продолжают акции протеста.

На этот раз протестующие переместились к зданию бизнес-центра бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

Погорельцы обратились к Иванишвили с требованием принять самое действенное участие в разрешении возникшей проблемы, так как власти, по их словам, до сих пор не могут предложить выход из создавшейся ситуации.

Прошла уже почти неделя с того дня, когда сильный пожар уничтожил один из крупных торговых центров Тбилиси «Детский мир». Пожар нанес крупнейший коммерческий ущерб предпринимателям. До сих пор идет следствие, а судьба тысячи владельцев сгоревших бутиков и других торговых объектов остается неопределенной.

Сегодня ранее предприниматели провели митинг у здания канцелярии грузинского правительства. Организатором акции выступила общественная Ассоциация адвокатов Грузии.

Участники митинга обратились к властям с просьбой помочь предоставить им альтернативные площади для торговли, пересмотреть их обязательства по кредитам, а также выплатить пострадавшим компенсации.

Кроме того, протестующие потребовали от властей в десятидневный срок оценить сумму причиненного пожаром ущерба.






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