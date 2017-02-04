Погорельцы, отчаявшиеся получить помощь от власти, обратились к Иванишвили

04.02.2017 16:46 Предприниматели, понесшие убытки в результате пожара в здании торгового центра в Тбилиси, продолжают акции протеста.



На этот раз протестующие переместились к зданию бизнес-центра бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.



Погорельцы обратились к Иванишвили с требованием принять самое действенное участие в разрешении возникшей проблемы, так как власти, по их словам, до сих пор не могут предложить выход из создавшейся ситуации.



Прошла уже почти неделя с того дня, когда сильный пожар уничтожил один из крупных торговых центров Тбилиси «Детский мир». Пожар нанес крупнейший коммерческий ущерб предпринимателям. До сих пор идет следствие, а судьба тысячи владельцев сгоревших бутиков и других торговых объектов остается неопределенной.



Сегодня ранее предприниматели провели митинг у здания канцелярии грузинского правительства. Организатором акции выступила общественная Ассоциация адвокатов Грузии.



Участники митинга обратились к властям с просьбой помочь предоставить им альтернативные площади для торговли, пересмотреть их обязательства по кредитам, а также выплатить пострадавшим компенсации.



Кроме того, протестующие потребовали от властей в десятидневный срок оценить сумму причиненного пожаром ущерба.















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