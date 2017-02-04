В 2016 году из 153 обвиняемых несовершеннолетних суд оправдал лишь семерых

04.02.2017 22:25 В 2016 году в городских и районных судах были рассмотрены уголовные дела всего 153 несовершеннолетних.



Как отмечается в статистических данных общих судов, оправдательный приговор при этом вынесен в отношении лишь семи обвиняемых несовершеннолетних.



По текущим уголовным делам суд осудил 146 несовершеннолетних, в отношении которых были применены различные формы наказания.



Что касается применения т.н. электронных браслетов вместо лишения свободы, то по этому поводу учет судебной статистики не ведется.















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