Короткометражки из Грузии представят на фестивале в Дрездене

04.02.2017 22:36 Два грузинских фильма вошли в программу Международного фестиваля короткометражного кино, который пройдет в Дрездене (Германия) 4-9 апреля. Такое сообщение размещено на сайте Национального центра кинематографии Грузии.



Речь идет о кинолентах "Исход" Вахо Джаджанидзе и "Гость" Нины Шабуришвили. "Исход" включен в международную конкурсную программу, а "Гость" покажут в специальной детской программе Kids.



В фильме "Исход" Вахо Джаджанидзе говорится о почти обезлюдевшем городе Чиатура в регионе Имерети, жители которого продолжают по инерции свое по сути бессмысленное существование. В то же время в доме сестер Татьяны и Лили складывается напряженная ситуация: одна из них решает вырваться из этого города, в котором почти остановилось время.



Драма Нины Шабуришвили "Гость" повествует о десятилетнем мальчике Андро, которому летом приходится ежедневно и усиленно работать – продавать отдыхающим на берегу Черноморского побережья вареную кукурузу, отчего ребенок не любит лето. Однажды в город приезжает французская семья и зовет Андро к себе на обед. Мальчик приходит в дом туристов и остается под сильным впечатлением от нового для себя официального амплуа гостя и от отношения к нему иностранцев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

