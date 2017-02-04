Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Короткометражки из Грузии представят на фестивале в Дрездене


04.02.2017   22:36
Два грузинских фильма вошли в программу Международного фестиваля короткометражного кино, который пройдет в Дрездене (Германия) 4-9 апреля. Такое сообщение размещено на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Речь идет о кинолентах "Исход" Вахо Джаджанидзе и "Гость" Нины Шабуришвили. "Исход" включен в международную конкурсную программу, а "Гость" покажут в специальной детской программе Kids.

В фильме "Исход" Вахо Джаджанидзе говорится о почти обезлюдевшем городе Чиатура в регионе Имерети, жители которого продолжают по инерции свое по сути бессмысленное существование. В то же время в доме сестер Татьяны и Лили складывается напряженная ситуация: одна из них решает вырваться из этого города, в котором почти остановилось время.

Драма Нины Шабуришвили "Гость" повествует о десятилетнем мальчике Андро, которому летом приходится ежедневно и усиленно работать – продавать отдыхающим на берегу Черноморского побережья вареную кукурузу, отчего ребенок не любит лето. Однажды в город приезжает французская семья и зовет Андро к себе на обед. Мальчик приходит в дом туристов и остается под сильным впечатлением от нового для себя официального амплуа гостя и от отношения к нему иностранцев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В январе текущего года экспорт вина возрос на 184%
В январе текущего года экспорт вина возрос на 184%
В январе 2017 года Грузию посетило более 387 тысяч международных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
Абхазский режим не разрешает своим гражданам поглядывать в сторону Европы
МИД Грузии: Безвизовый режим с ЕС распространяется и на жителей Абхазии
Цихелашвили: Наша задача, сделать доступной пользу либерализации виз для абхазов и осетин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сотрудники МВД Чечни отпустили жителя Ингушетии, которого удерживали две недели
В Австрии задержаны 22 уроженца Чечни с оружием
Глава ОБСЕ пообещал помочь урегулировать неразрешенные конфликты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна