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По делам о домашнем насилии суд выдал 3001 сдерживающий ордер
05.02.2017 00:04
В 2016 году судами в Грузии выдан 3001 сдерживающий ордер. Как отмечается в статистических данных общих судов, при рассмотрении общими судами дел о семейном насилии, в итоге судом выдан 3001 сдерживающий ордер.
На основании сдерживающего ордера, лицу, применившему предполагаемое насилие, запрещается приближаться к жертве и контакт с ней. В случае нарушения условий сдерживающего ордера, у соответствующих ведомств есть право задержать данное лицо.
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