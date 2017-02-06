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Еще два гигантских дерева пытаются доставить в парк Иванишвили


06.02.2017   10:42
На протяжении нескольких часов движение на центральной автомагистрали Кобулети-Батуми оставалось парализовано из-за транспортировки еще двух гигантских деревьев в парк Бидзины Иванишвили, передает телекомпания «Рустави 2».

На этот раз на территорию парка Иванишвили в поселке Уреки в Гурии перевозят магнолию и эвкалипт из курортного местечка Чакви в Аджарии.

Как сообщил телеканалу член сакребуло (горсовета) Кобулети от оппозиционной фракции «Единое национальное движение» Бондо Тедорадзе, автомобилистам предлагают воспользоваться объездной дорогой.

Тедорадзе пояснил, что процесс транспортировки начался еще рано утром, однако одно из деревьев повредили. Из-за риска повредить дерево еще больше, занимавшаяся перевозкой дерева бригада была вынуждена приостановить работы.

Спецтехника и грузовая машина с установленным на нем деревом до сих пор остаются на дороге.
Политик полагает, что дорога будет закрыта до завтрашнего дня, поскольку транспортировку планируют возобновить только сегодня вечером. При этом, он добавил, что никто не может предоставить более детальную информацию о происходящем, поскольку на месте нет ответственных лиц.

Транспортировку еще одной партии деревьев в парк Иванишвили возобновили в начале января. Миллиардер выбрал и приобрел несколько магнолий, платанов, тюльпановое дерево и другие деревья-гиганты. Они должны транспортировать из Чакви, Букнари и Цихисдзири.

Чтобы перевезти деревья на расстояние более 300 километров, были проведены специальные подготовительные работы. Как и в прошлом году, за них отвечает строительная компания «Зимо».

"Новости-Грузия"





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