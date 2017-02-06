|
В 2016 году судами в качестве меры пресечения заключение избрано в отношении 3082 лиц, залог - 6 419 обвиняемым
06.02.2017 12:24
В 2016 году судами в качестве меры пресечения заключение избрано в отношении 3082 лиц. Как отмечается в данных в МВД Грузии, всего судами рассмотрены 10 598 ходатайств о мере пресечения.
Согласно официальной статистике, отказано в определении меры пресечения в отношении 309 человек, залог определен 6 419 лицам, в том числе, залог, обеспеченный заключением 2034 лиц.
В 2016 году суды рассмотрели всего 14 848 дел, по которым обвинено 15 461 лицо. По рассмотренным по существу 5 549 делам оправданы всего227 лиц, 127 – оправданы частично, производство дел прекращено в отношении 156 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна