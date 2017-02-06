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В 2016 году судами в качестве меры пресечения заключение избрано в отношении 3082 лиц, залог - 6 419 обвиняемым


06.02.2017   12:24
В 2016 году судами в качестве меры пресечения заключение избрано в отношении 3082 лиц. Как отмечается в данных в МВД Грузии, всего судами рассмотрены 10 598 ходатайств о мере пресечения.

Согласно официальной статистике, отказано в определении меры пресечения в отношении 309 человек, залог определен 6 419 лицам, в том числе, залог, обеспеченный заключением 2034 лиц.

В 2016 году суды рассмотрели всего 14 848 дел, по которым обвинено 15 461 лицо. По рассмотренным по существу 5 549 делам оправданы всего227 лиц, 127 – оправданы частично, производство дел прекращено в отношении 156 человек.







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