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Тбилиси поборется за проведение финала Лиги Европы


06.02.2017   12:41
Тбилиси будет бороться за проведение второго по рангу европейского клубного турнира - Лиги Европы. Речь идет о сезоне 2018-2019 года лиги Европы, финал которого должен состояться в мае 2019 года.

Помимо столицы Грузии, за проведение финальной встречи будут бороться еще 6 кандидатов: Баку, Глазго, Стамбул, Севилья, Франкфурт, и Штутгарт.

А за проведение финала лиги чемпионов 2019 года будут бороться два города, Баку и Мадрид.

Исполком УЕФА объявит решение в связи с тем, где состоятся матчи, в сентябре текущего года.

Напомним, в Тбилиси, на "Динамо арене" состоялся матч супер кубка УЕФА 2015 года между "Барселоной" и "Севильей".







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