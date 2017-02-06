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Тбилиси поборется за проведение финала Лиги Европы
06.02.2017 12:41
Тбилиси будет бороться за проведение второго по рангу европейского клубного турнира - Лиги Европы. Речь идет о сезоне 2018-2019 года лиги Европы, финал которого должен состояться в мае 2019 года.
Помимо столицы Грузии, за проведение финальной встречи будут бороться еще 6 кандидатов: Баку, Глазго, Стамбул, Севилья, Франкфурт, и Штутгарт.
А за проведение финала лиги чемпионов 2019 года будут бороться два города, Баку и Мадрид.
Исполком УЕФА объявит решение в связи с тем, где состоятся матчи, в сентябре текущего года.
Напомним, в Тбилиси, на "Динамо арене" состоялся матч супер кубка УЕФА 2015 года между "Барселоной" и "Севильей".
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