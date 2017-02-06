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Грузинские школьники названы лучшими на молодежной конференции в ООН


06.02.2017   13:42
Делегация грузинских школьников впервые была названа лучшей среди стран Восточной Европы на международной молодежной конференции ООН в Нью-Йорке.

В конференции по моделированию, которая состоялась в штба-квартире ООН в Нью-Йорке с 1 по 4 февраля, приняли участие 12 учащихся тбилисской международной школы «Баксвуд».

Юношы и девушки из Тбилиси впервые одержали победу в конкурсе, получили почетные сертификаты и звание «Лучшей делегацией Восточной Европы».

Как «Лучшие дипломаты» на конференции в ООН были отмечены Георгий Арошидзе и Рати Пипиа, а Лука Зедгенидзе и Ираклий Сванидзе получили похвальный отзыв.

В ежегодной международной конференции учащихся по моделированию ООН в этом году приняли участие 850 делегатов из 65 стран мира.

На конференции моделируется работа различных комитетов, составляющих структуру ООН, каждый из которых работает над своей темой, согласующейся с общей темой конференции.

Участники конференции демонстрируют не только высокий уровень владения английским языком, но и навыки коммуникативной культуры, умение вести дискуссии по вопросам экономической, политической, экологической ситуации в современном мире и проблемам человечества, которые призвана решать Организация Объединенных Наций.

"Новости-Грузия"





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