Общественный вещатель «временно приостанавливает» ведущие авторские программы

06.02.2017 15:15 Общественный вещатель «временно приостанавливает» ведущие авторские программы, «чтобы вещатель не прекратил работу надолго». Об этом генеральный директор Общественного вещателя Васил Маглаперидзе заявил на сегодняшней пресс-конференции.



По его словам, требуется создание финансовой и элементарной материально-технической базы, которая имеется у всех остальных телеканалов.



«Требуется создание финансовой и элементарной материально-технической базы, которая имеется у всех остальных телеканалов и отсутствует у этого телевидения. Для этого нужно до 2018 года временно приостановить передачи, чтобы подготовить платформу. Мы временно приостанавливаем программы, чтобы вещатель не прекратил работу надолго. Это наш план, это наш анализ, наше экспертное заключение по существующей здесь ситуации. В то же время мы открываем двери, в прямом смысле, чтобы нам не только задавали вопросы, а представили свои рекомендации, свое экспертное заключение.



Я буду очень рад, обрадуется и наша команда, я с радостью уступлю место, если услышу план, как выйти из кризиса так, чтобы и не приостановить программы, на существующие средства продолжить делать все так же, как увеличить сотрудникам зарплаты, как купить новую технику. Я бы с удовольствием послушал такой проект. Не только в режиме брани в facebook-е, а очень по-деловому и внимательно. Должно быть большое обсуждение», - заявил Маглаперидзе.















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