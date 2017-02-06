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Актеры потийского театра дают спектакли в аварийном здании


06.02.2017   18:28
В грузинском Поти идет игра не на жизнь, а на смерть. Смотреть спектакли в Грузинском драматическом театре города стало опасно. Здание, построенное всего три года назад, рушится на глазах. Откалывается лепнина, трескаются стены, а недавно оборвался трос лифта. О потийской трагикомедии – корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Снаружи облезла краска и обвалились фрагменты отделки, в фойе - трещины, потеки и плесень. И хотя театр по традиции начинается с вешалки, в Поти от нее отказались: гардеробная попросту развалилась

«Во время дождя здание протекает повсюду. Конструкции из гипсокартона падают прямо на голову. Это же надо было постараться так построить. Удивительно, что мэрия приняла в эксплуатацию и передала театру комплекс в таком состоянии», - сказал актер Сандро Гуджабидзе.

И не скажешь, что это здание в центре причерноморского города построено недавно. В эксплуатацию его сдали в конце 2014 года. Театр обошелся государству в шесть миллионов долларов. Открывали его помпезно. Среди гостей - высшие государственные чины. На премьеру приехал и Ираклий Гарибашвили, который в то время был главой правительства, и лично поздравлял труппу с новосельем. Актеры и режиссеры тогда были счастливы: долгие скитания труппы позади и можно заниматься творчеством. Ошибались.

«Стены трескаются, все крошится. Я опасаюсь не только за себя, коллег и техперсонал. Но, прежде всего, мне страшно за зрителей. Во время спектакля может произойти что-то страшное», - считает актриса Лали Бодокели.

Пока актеры продолжают репетиции на опасной сцене, но не исключают, что играть спектакли будут на другой площадке.

Добавим, что всю прибыль от ближайших спектаклей актеры собираются потратить на лечение рабочего сцены, который пострадал, когда в здании оборвался грузовой лифт .






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