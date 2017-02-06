Грузинские часы ручной работы, которые носят американские сенаторы

06.02.2017 19:00



Пару, связавшую друг с другом две профессии, администрирование бизнеса и информационные технологии, до идеи заниматься этим бизнесом привела любовь к часам.



"Я со школьного возраста знакома с моим бизнес партнером, Никой Гигая. Мы примерно год назад решили вместе создать отличающуюся и интересную для грузинского рынка продукцию. Исходя из того, что мы оба очень любим наручные часы, решили попробовать изготовить наручные часы из дерева ручной работы. Изготовить часы оказалось гораздо сложнее, чем мы представляли себе, однако в результате большого труда мы все равно смогли сделать несколько моделей. Первая выставка у нас была год назад в "Тбилиси моли", где наши часы заслужили большое одобрение"- рассказала Софи Гурасашвили.



Наручные часы ручной работы известны под названием "Handy". По словам Софи Гурасашвили, выбирая название они остановились на "Handy", что означает удобный, ловкий, и ассоциируется с работой руками. Деревянные наручные часы "Handy" на данном этапе изготавливаются в технопарке, и продаются только через facebook. Есть большой спрос заграницей на эти часы.



"Мы сотрудничаем с Агентством инноваций и технологий, но скоро у нас будет своя установка. В качестве материалов мы использует 5-6 видов дерева, в скором будущем у нас будет большой выбор материала и цвета. Над изготовлением часов работают один портной и два часовщика. Наши часы в основном рассчитаны на средний и высокий потребительский сегмент. Спрос на продукт больше фиксируется из заграницы, чем в Грузии. Мы получили предложения из стран Европы. Наряду с грузинами нашими потребителями являются россияне, армяне, и украинцы"- говорит Софи Гурасашвили.



Часы ручной работы молодой пары носят три американских сенатора, Джон Маккейн, Линдси Гремм, и Эми Клобучар. По словам бизнесмена, 1 февраля в технологическом парке Грузии состоялась выставка, на которой присутствовали сенаторы:



"Нас с нашими работами пригласили на выставку. Сенаторам настолько понравились наши часы, что всем трем их передали в подарок от имени Грузии. Это был для нас большим стимулом и ответственностью. Этот факт реально увеличил наши продажи и узнаваемость"- говорит Софи Гурасашвили.



По ее словам, начать бизнес часов ручной работы было нетрудно.



"У нас была идея и энтузиазм. Начальный капитал для осуществления идеи составлял около 300 лари, но этой суммы оказалось вполне достаточно, чтобы создать успешный startup. Нам помог двухгодичный опыт, чтобы превратить "Handy" в успешный бизнес. Наряду с созданием наручных часов у нас уже более чем два года есть малый бизнес, мы изготавливаем деревянные и кожаные книжки, которые пользуются таким же успехом"- говорит бизнесмен.



Софи Гурасашвили говорит о первом успехе, и качествах, необходимых для успеха:



"Первым и главным успехом я считаю основание "Handy", поскольку изготовление деревянных часов было достаточно сложным и невообразимым делом. Несмотря на всякие барьеры и трудности мы смогли превратить нашу мечту в реальность. Главное любить дело, которым занимаешься, и верить в свои возможности. В деле не существует непреодолимых барьеров. Неустанным трудом можно достичь всего"- говорит Софи Гурасашвили.



Создатели "Handy" планируют выйти на международный рынок, разнообразить продукцию, и открыть собственный магазин.





Источник: BPN Часы ручной работы, созданные молодой грузинской парой, носят три американских сенатора. 23 летние Софи Гурасашвили и Ника Гигая год как занимаются этим бизнесом. "Бизнеспрессньюс" беседовал с Софи Гурасашвили о создании, успехе деревянных часов, и будущих планах.Пару, связавшую друг с другом две профессии, администрирование бизнеса и информационные технологии, до идеи заниматься этим бизнесом привела любовь к часам."Я со школьного возраста знакома с моим бизнес партнером, Никой Гигая. Мы примерно год назад решили вместе создать отличающуюся и интересную для грузинского рынка продукцию. Исходя из того, что мы оба очень любим наручные часы, решили попробовать изготовить наручные часы из дерева ручной работы. Изготовить часы оказалось гораздо сложнее, чем мы представляли себе, однако в результате большого труда мы все равно смогли сделать несколько моделей. Первая выставка у нас была год назад в "Тбилиси моли", где наши часы заслужили большое одобрение"- рассказала Софи Гурасашвили.Наручные часы ручной работы известны под названием "Handy". По словам Софи Гурасашвили, выбирая название они остановились на "Handy", что означает удобный, ловкий, и ассоциируется с работой руками. Деревянные наручные часы "Handy" на данном этапе изготавливаются в технопарке, и продаются только через facebook. Есть большой спрос заграницей на эти часы."Мы сотрудничаем с Агентством инноваций и технологий, но скоро у нас будет своя установка. В качестве материалов мы использует 5-6 видов дерева, в скором будущем у нас будет большой выбор материала и цвета. Над изготовлением часов работают один портной и два часовщика. Наши часы в основном рассчитаны на средний и высокий потребительский сегмент. Спрос на продукт больше фиксируется из заграницы, чем в Грузии. Мы получили предложения из стран Европы. Наряду с грузинами нашими потребителями являются россияне, армяне, и украинцы"- говорит Софи Гурасашвили.Часы ручной работы молодой пары носят три американских сенатора, Джон Маккейн, Линдси Гремм, и Эми Клобучар. По словам бизнесмена, 1 февраля в технологическом парке Грузии состоялась выставка, на которой присутствовали сенаторы:"Нас с нашими работами пригласили на выставку. Сенаторам настолько понравились наши часы, что всем трем их передали в подарок от имени Грузии. Это был для нас большим стимулом и ответственностью. Этот факт реально увеличил наши продажи и узнаваемость"- говорит Софи Гурасашвили.По ее словам, начать бизнес часов ручной работы было нетрудно."У нас была идея и энтузиазм. Начальный капитал для осуществления идеи составлял около 300 лари, но этой суммы оказалось вполне достаточно, чтобы создать успешный startup. Нам помог двухгодичный опыт, чтобы превратить "Handy" в успешный бизнес. Наряду с созданием наручных часов у нас уже более чем два года есть малый бизнес, мы изготавливаем деревянные и кожаные книжки, которые пользуются таким же успехом"- говорит бизнесмен.Софи Гурасашвили говорит о первом успехе, и качествах, необходимых для успеха:"Первым и главным успехом я считаю основание "Handy", поскольку изготовление деревянных часов было достаточно сложным и невообразимым делом. Несмотря на всякие барьеры и трудности мы смогли превратить нашу мечту в реальность. Главное любить дело, которым занимаешься, и верить в свои возможности. В деле не существует непреодолимых барьеров. Неустанным трудом можно достичь всего"- говорит Софи Гурасашвили.Создатели "Handy" планируют выйти на международный рынок, разнообразить продукцию, и открыть собственный магазин.











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