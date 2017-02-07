НЦРКО детально разъяснил причины закрытия турецкой школы-лицея в Батуми

07.02.2017 12:49 Национальный центр развития качества образования сделало заявление в связи с закрытием в Батуми турецкой школы-лицея им. Шахина. В заявлении отмечается, что школе-лицею статус общеобразовательного учреждения был присвоено Советом авторизации 4 сентября 2015 года сроком на пять лет. Учреждению было разъяснено, что школа не имеет параллельно грузинскому сектору вести обучение на турецком секторе, так как функционирование туркоязычного сектора не соответствовало установленным нормам.



В рамках мониторинга представители Центра посетили школу-лицей 3,4 и 6 ноября 2016 года, а также 20, 21 и 22 января 2017 года. Группа мониторинга установила, что распоряжением директора школы от 5 октября 2015 года в автоматическом режиме с туркоязычного сектора на грузинский были переведены 82 иностранных гражданина. При этом выяснилось, что перед переводом не имело место признание их образования, а также установление их готовности получить образования в отдельных грузинских классах. Также не было подтверждены их языковая и предметная компетенции. Тем самым было нарушено законодательство Грузии. В результате этого, из-за незнания грузинского языка, учащиеся не могли освоить общеобразовательную программу и в течение длительного периода не появлялись в школе, что подтверждается школьными журналами. Более того, место нахождения определенной части учащихся было неизвестно школе и установить его не удалось во время визита группы мониторинга. Несмотря на это, указанные лица пользовались статусом учащегося и в течение лет на них выдавалось ваучерное финансирование, которое, реально, не шло на цели общего образования.



Согласно выводам группы мониторинга, тенденция нарушения правил школой было продолжено и в 2016-2017 учебных годах, когда зачисление учащихся в школу было осуществлено в нарушение законодательства.



"Детальная информация об этих и других нарушениях будет зафиксирована в протоколе заседания Совета авторизации общеобразовательных учреждений, который будет опубликован в установленные законом сроки на веб-странице центра", - говорится в заявлении Национального центра развития качества обрьазования.















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