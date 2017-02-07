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В центре Тбилиси прошла акция в поддержку уволенных работников химзавода «Азот»


07.02.2017   17:12
Несколько сотен человек провели сегодня, 7 февраля, в центре Тбилиси акцию, требуя восстановления рабочих, уволенных с химического завода «Руставский азот». На демонстрацию поддержки пришли представители профсоюзов, неправительственых организаций и студенты. Они начали акцию на площади Роз и дошли до площади Свободы, где расположен центральный офис «Банка Грузии».

Участники акции требуют от руководства «Банка Грузии» ответить рабочим, собираются ли они закрывать завод полностью. Банк владеет компанией АО EU Investment, которая с сентября 2016 года стала владельцем 100-процентной доли расположенного в Рустави завода. В январе с предприятия уволили около 350 человек и, как утверждают участники акции, готовится новая волна уволнений, информирует «Новости-Грузия».

Представители общественности на акции потребовали встречи с президентом и премьер-министром страны, а уволенные сотрудники подтвердили свое намерение обратиться в суд. Полиция для обеспечения порядка во время шествия с дымовыми шашками и барабанами перекрыла автомобильное движение на одной стороне центрального проспекта.






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