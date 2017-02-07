TI: Приостановление передач на «Общественном вещателе» противоречит закону

07.02.2017 18:52 НПО "Международная прозрачность-Грузия" утверждает, что приостановка передач на "Общественном вещателе" противоречит закону. Согласно статье 16 закона Грузии "О вещании", вещатель обязан разместить в своей сетке общественно-политические и познавательные передачи. А также согласно пункту "д" вещатель должен обеспечить трансляцию предвыборных дебатов в ходе избирательной кампании. Между тем из заявления генерального директора не видно, как канал собирается обеспечить эти законодательные обязательства с учетом того, что в 2017 году в стране будут выборы самоуправления.



"Со дня создания "Общественный вещатель" постоянно находится в кризисной ситуации. Проблемой являются как его финансовые, так и технические ресурсы, а также низкий рейтинг передач. Разумеется, исходя из этих проблем, канал нуждается в реформе, что и было начато примерно год назад. Несмотря на то, что необходимость реформирования вещателя является очевидным, принципиально важно, чтобы эти реформы не были использованы для достижения конкретных политических целей, и не вызывали торможение деятельности вещателя.



Именно поэтому параллельно анонсу генерального директора канала о радикальных изменениях, важно, чтобы общество услышало ответы на следующие конкретные вопросы:



В ходе оптимизации кадров: как будет управляться процесс; Будут ли использованы в данном процессе уже проведенные вещателем исследования в связи с кадровой политикой; Какими механизмами будет обеспечено соблюдение трудовых прав журналистов; Рассчитано ли, сколько сотрудников понадобится вещателю в условиях новой сетки вещания; В каком виде будут включены в этом процессе эксперты извне.



В период приостановления передач: по какому принципу будет заполняться свободное эфирное время; Будут ли идти по каналу спортивные трансляции; Почему не происходит временное сохранение сравнительно рейтинговых передач; В случае приостановления передач будут ли считаться освобожденными работающие над ними журналисты и технический персонал; Исполнит ли канал в предвыборный период обязательства, возложенные на него законом.



Согласно статье 16 закона Грузии "О вещании", вещатель обязан разместить в своей сетке общественно-политические и познавательные передачи. А также согласно пункту "д", в ходе избирательной кампании вещатель должен обеспечить трансляцию предвыборных дебатов. Из заявления генерального директора не видно, как канал собирается обеспечить эти законодательные обязательства с учетом того, что в 2017 году в стране состоятся выборы самоуправления.



В ходе финансовой оптимизации: как будет решено использование активов вещателя, в том числе недвижимости, существующей на балансе вещателя. Будет ли осуществлен проект нового ньюсрума; Какие рассматриваются альтернативные проекты; Какие конкретно финансовые ресурсы необходимы вещателю для полного технического переоснащения; Будет ли период финансовой оптимизации вещателя прозрачным для гражданского общества и СМИ.



В ходе создания новой вещательной сетки: как будут отбираться передачи для новой сетки; Конкретно, какое содержание будет производить вещатель, и что закажет внешним студиям или производствам; Будут ли работать над новыми проектами действующие сотрудники.



Ответы на эти и другие вопросы будут важнейшей предпосылкой для проведения на "Общественном вещателе" эффективной и что главное, политически немотивированной реформы. Поспешные решения поставят под вопрос репутацию вещателя, и могут нанести ущерб трудовым правам журналистов, работающих на канале. Попечительский совет должен потребовать от генерального директора более детальный план, и предусмотреть риски, сопутствующие приостановлению передач на канале"- говорится в заявлении организации.



По мнению TI, следует учитывать также то обстоятельство, что каждый новый директор начинает деятельность в вещателе именно с процесса реорганизации, что в конечном итоге создает атмосферу бесконечной реорганизации и нестабильную среду. Нестабильная среда негативно отражается как на мотивации сотрудников, так и на лояльности зрителей к

"Общественному вещателю".



Несмотря на то, что "Международная прозрачность-Грузия" во многих своих отчетах писала о необходимости проведения изменений на канале, мы считаем, что неясные изменения в предложенной форме могут еще больше навредить вещателю, если менеджмент вещателя в ближайшем времени не представит публично проект запланированных изменений, и соответствующие аргументы"- говорится в заявлении TI .



Вчера генеральный директор "Общественного вещателя" Василь Маглаперидзе на встрече с журналистами представил возможную модель реорганизации канала, согласно которому на канале начинается процесс еще одной реорганизации, преследующей целью техническое переоснащение, оптимизацию сотрудников и финансовых ресурсов, создание новой вещательной сетки, и покупку нового здания для телеканала.



По словам Маглаперидзе, по телевидению и радио идут 102 передачи, которые вещатель на данном этапе не в состоянии финансово обеспечить. Поэтому в процессе реорганизации на канале будут приостановлены все передачи, кроме информационного выпуска. Канал возобновит вещание с новыми передачами с 2018 года, а с полной нагрузкой будет запущен в 2019 году.

















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