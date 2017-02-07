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Почти три тысячи граждан Грузии получают высшее образование в Украине


07.02.2017   19:48
В 2015-2016 учебном году в высших учебных заведениях Украины получали образование более 2,8 тысяч граждан Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства образования и науки (МОН) Украины.

В ведомстве отмечают, что образовательные и научные организации обеих стран тесно сотрудничают, но для расширения взаимодействия Украина и Грузия планируют в 2017 году подписать договор в сфере образования и науки.

"Профильные министерства Грузии и Украины готовят документы к подписанию более детализированного соглашения о сотрудничестве. Планируется, что документы будут подписаны министрами образования и науки Украины и Грузии в этом году на двусторонней встрече", — говорится в сообщении министерства.

Указывается, что общая цель Украины и Грузии — повысить качество высшего образования.






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