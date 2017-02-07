Почти три тысячи граждан Грузии получают высшее образование в Украине

07.02.2017 19:48 В 2015-2016 учебном году в высших учебных заведениях Украины получали образование более 2,8 тысяч граждан Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства образования и науки (МОН) Украины.



В ведомстве отмечают, что образовательные и научные организации обеих стран тесно сотрудничают, но для расширения взаимодействия Украина и Грузия планируют в 2017 году подписать договор в сфере образования и науки.



"Профильные министерства Грузии и Украины готовят документы к подписанию более детализированного соглашения о сотрудничестве. Планируется, что документы будут подписаны министрами образования и науки Украины и Грузии в этом году на двусторонней встрече", — говорится в сообщении министерства.



Указывается, что общая цель Украины и Грузии — повысить качество высшего образования.















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