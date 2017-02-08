|
Сегодня в Грузии отмечается день памяти Давида Агмашенебели
08.02.2017 10:31
Грузинская Православная Церковь сегодня отмечает Давитоба - День памяти святого благоверного царя Давида Агмашенебели (Строителя). В этой связи в храмах Грузии пройдут торжественные службы.
Как сообщают в патриархии Грузии, сегодня в кафедральном соборе Пресвятой Троицы архиереями будет отслужен параклис памяти святого благоверного царя Давида Агмашенебели и в связи с днем основания Тбилисского государственного университета.
Святой царь Давид Агмашенебели взошел на престол в 1089 году, в возрасте 16-ти лет, и правил страной в течение 36 лет. Скончался же он в 1125 году.
Согласно завещанию Давида Агмашенебели его предали земле в Гелатском монастыре. В период его правления Грузия стала сильнейшим государством.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна