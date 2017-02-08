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Сегодня в Грузии отмечается день памяти Давида Агмашенебели


08.02.2017   10:31
Грузинская Православная Церковь сегодня отмечает Давитоба - День памяти святого благоверного царя Давида Агмашенебели (Строителя). В этой связи в храмах Грузии пройдут торжественные службы.

Как сообщают в патриархии Грузии, сегодня в кафедральном соборе Пресвятой Троицы архиереями будет отслужен параклис памяти святого благоверного царя Давида Агмашенебели и в связи с днем основания Тбилисского государственного университета.

Святой царь Давид Агмашенебели взошел на престол в 1089 году, в возрасте 16-ти лет, и правил страной в течение 36 лет. Скончался же он в 1125 году.

Согласно завещанию Давида Агмашенебели его предали земле в Гелатском монастыре. В период его правления Грузия стала сильнейшим государством.






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