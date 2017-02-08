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Бывший замгенпрокурора назвал «агоническим бредом» обвинения в свой адрес
08.02.2017 11:24
Бывший заместитель главного прокурора Лаша Нацвлишвили называет «агоническим бредом» обвинения со стороны бывшего высокопоставленного чиновника Давида Сакварелидзе в том, что он предлагал ему за несколько миллионов скрытые записи о Бидзине Иванишвили. Нацвлишвили прокомментировал обвинения в свой адрес в социальной сети Facebook.
«СМИ просят меня прокомментировать т.н. заявления: как можно комментировать агонический бред? - Это не только оскорбляет честь, но и контрпродуктивно с медицинской точки зрения», - пишет Нацвлишвили.
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«Раздражение» Сакварелидзе бывший заместитель главного прокурора связывает со своими вчерашними заявлениями и отмечает, что «он попал туда, куда целился».
«Видно, я попал туда, куда целился. Правда режет глаза тем, кого уличили в преступлении, поэтому они устроили в студии очередной шабаш ведьм, к тому же immediately...
Они сделали это, чтобы мы еще раз удостоверились, что фальшь и насилие были и остаются фирменным знаком «Национального движения»; что из скудного политического арсенала им остались только клевета и моральный террор; что впавший в агонию из-за затянувшегося ожидания неизбежной катастрофы, больной желчью злой разум вырабатывает только безумие.
Именно потому что, как видно, я попал точно туда, куда целился, - почти все слова в их адрес я с полной ответственностью повторяю», - заявил Лаша Нацвлишвили.
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