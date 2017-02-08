Блогер Александра Лапшина экстрадировали из Беларуси в Азербайджан

08.02.2017 12:04 Задержанный в Беларуси блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана, доставлен в Баку.



Ранее заместитель генерального прокурора Беларуси 26 января 2017 года вынес постановление о выдаче Лапшина Азербайджану для его уголовного преследования. Позже городской суд Минска признал это решение законным. Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой Лапшин мог опротестовать постановление Генеральной прокуратуры.



17 января, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджанскую Республику.



Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.



Как сообщает азербайджанское издание Тренд.az, с целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

