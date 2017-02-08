«Гирчи» предлагает вынести вопрос наказания за наркотики на референдум

08.02.2017 21:15 Грузинская оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" выступила с инициативой провести референдум и выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков.



Сторонники "Гирчи" выступает за полную легализацию употребления и изготовления марихуаны.



По словам одного из лидеров партии Зураба Джапаридзе, референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться.



Он добавил, что обратится в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.



"Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем 200 тысяч подписей", — заявил Джапаридзе.















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