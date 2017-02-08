Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Гирчи» предлагает вынести вопрос наказания за наркотики на референдум


08.02.2017   21:15
Грузинская оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" выступила с инициативой провести референдум и выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков.

Сторонники "Гирчи" выступает за полную легализацию употребления и изготовления марихуаны.

По словам одного из лидеров партии Зураба Джапаридзе, референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться.

Он добавил, что обратится в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.

"Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем 200 тысяч подписей", — заявил Джапаридзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Молдове пройдет международный винный конкурс под патронатом O.I.V.
В 20 гостиницах Восточной Грузии начинается Discount Week
«Винные воры»- новый брэнд грузинского вина на рынке
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Швеция является для Армении примером демократии
Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра Лапшина
Абашидзе: Российская сторона вместе со швейцарскими коллегами постарается ускорить работу над этим соглашением
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна