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«Гирчи» предлагает вынести вопрос наказания за наркотики на референдум
08.02.2017 21:15
Грузинская оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" выступила с инициативой провести референдум и выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков.
Сторонники "Гирчи" выступает за полную легализацию употребления и изготовления марихуаны.
По словам одного из лидеров партии Зураба Джапаридзе, референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться.
Он добавил, что обратится в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.
"Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем 200 тысяч подписей", — заявил Джапаридзе.
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