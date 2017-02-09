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Международный союз биатлонистов потребует от России отказаться от проведения ЧМ-2021


09.02.2017   11:27
Международный союз биатлонистов (IBU) потребует у России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Как сообщается на сайте IBU, такое решение было принято на внеочередном конгрессе организации в австрийском поселке Фибербрунн.

Конгресс проголосовал против включения в повестку дня вопроса о лишении России права проводить чемпионат. Вместо этого было решено, что исполком IBU направит Союзу биатлонистов России предложение выступить до 24 февраля с добровольным отказом от проведения соревнований.

Если же такого отказа не поступит, исполком собственным решением лишит Россию чемпионата.

Новое место проведения соревнований будет определено на конгрессе IBU в следующем году.

Решение не проводить чемпионат в России было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на фоне допингового скандала.

На сайте Союза биатлонистов России в связи с решением IBU заявляется: "СБР оставляет за собой право вместе с руководством Тюменской области и оргкомитета чемпионата мира 2021 разобраться в сложившейся ситуации и принять взвешенное решение относительно дальнейших действий".

Между тем тюменский губернатор Владимир Якушев заявил в интервью "Тюменской арене", что будет отстаивать право областного центра на проведение чемпионата мира.






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