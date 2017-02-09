Председатель Ассоциации адвокатов Грузии провел в Париже акцию протеста

09.02.2017 14:21 В Париже, перед посольством Грузии, председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, вместе с известными французскими адвокатами, провел акцию протеста с требованием прекращения властями Грузии преследования грузинских адвокатов.



Хатиашвили требует соблюдения в отношении адвокатов принципов конвенции ООН.



Хатиашвили и французские адвокаты опротестовали необоснованное предварительное заключение адвокатов Наталы Годеридзе и Мзевинар Костава и призвали власти, незамедлительно освободить их.



По словам Хатиашвили, данные адвокаты являются политическими заключенными власти.



Протестующие также потребовали проведение эффективного расследования по фактам насилия в адрес адвокатов Георгия Мдинарадзе, Александра Пирцхалаишвили и Мухрана Гурцкая и наказания виновных полицейских.















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