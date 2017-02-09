Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель Ассоциации адвокатов Грузии провел в Париже акцию протеста


09.02.2017   14:21
В Париже, перед посольством Грузии, председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, вместе с известными французскими адвокатами, провел акцию протеста с требованием прекращения властями Грузии преследования грузинских адвокатов.

Хатиашвили требует соблюдения в отношении адвокатов принципов конвенции ООН.

Хатиашвили и французские адвокаты опротестовали необоснованное предварительное заключение адвокатов Наталы Годеридзе и Мзевинар Костава и призвали власти, незамедлительно освободить их.

По словам Хатиашвили, данные адвокаты являются политическими заключенными власти.

Протестующие также потребовали проведение эффективного расследования по фактам насилия в адрес адвокатов Георгия Мдинарадзе, Александра Пирцхалаишвили и Мухрана Гурцкая и наказания виновных полицейских.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В конгрессе США презентовали грузинское вино
Белорусские строительные компании интересуются грузинским рынком
Парламент обсудит проект закона о продаже аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тбилиси восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии
Супруга задержанного в Абхазии Георгия Лукава продолжает сухую голодовку
Анкваб - новая старая головная боль для Хаджимба
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан готов обсудить с Турцией новые транспортные коридоры
В КБР впервые проходят Дни Дагестана
Азербайджан и Грузия усиливают борьбу с незаконными пассажироперевозками
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна