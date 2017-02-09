Правозащитники заявляют о фактах дискриминации школьников-мусульман в Грузии

09.02.2017 15:07 Правозащитники призывают власти Грузии изучить факты дискриминации в отношении мусульманских учеников в школе села Мохе в регионе Самцхе-Джавахети.



Спор между местными жителями, среди которых есть и христиане, и мусульмане, в том числе этнические грузины, начался два года назад. Причиной тому стало историческое здание в селе. Мусульмане заявляют, что ранее там была мечеть, а христиане говорят, что в нем действовал монастырь и сейчас там необходимо открыть церковь.



Из-за этого в Мохе неоднократно проходили акции протеста. Представители христианского духовенства требовали передать здание Патриархии Грузии. Между тем, местные мусульмане проводили молитвы во дворе спорного здания и не соглашались его уступать.



Еще два года назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили обещали открыть в спорном культовом сооружении общественный центр, однако этого не произошло. Между тем, противоречия между жителями села продолжают усугубляться.



Спорное здание в селе Мохе Адигенского района. Фото «Либерали»



О фактах дискриминации в школе села Мохе удалось узнать неправительственной организации «Центр изучения прав человека и мониторинга» (EMC). Правозащитники ознакомились с проблемой и собрали показания учеников.



По словам учащихся, их права на свободное исповедание религиозных взглядов нарушаются со стороны директора школы Натии Рехвиашвили.



Ситуация особенно обострилась в декабре 2016 года. Тогда от ученицы 12 класса Теоны Беридзе (18 лет) потребовала снять платок классная руководительница. Учительница вывела ее с урока и сказала, что директор не подтвердит ее зачисление в школу, если она продолжит ходить на занятия в таком виде. Девушка не стала снимать головной убор, объяснив, что это противоречит ее религиозным взглядам.



В знак солидарности одноклассники Беридзе отказались присутствовать на занятиях. Правозащитники утверждают, что директор школы не пыталась предпринять никаких шагов для того, чтобы уладить конфликт. Вместо этого, Натия Рехвиашвили начала применять в отношении учащихся разные дисциплинарные наказания.



В частности, после протеста учеников директор заявила, что назначит чрезвычайный экзамен Теоне Беридзе, а остальных предупредила, что за распространение неправильной информации им придется предстать перед судом.



Все показания школьников подтверждаются аудио-записями, которые они сделали сами.

Ученики школы Моха говорят, что позиция директора не изменилась и с началом второго учебного полугодия. По их словам, Рехвиашвили запретила педагогам подготавливать детей, которые исповедуют ислам, к Единым национальным экзаменам. Нескольких лучших учеников выпускного класса она пригрозила оставить без золотых медалей.



Школьники также утверждают, что директор объявила им выговор за то, что они молились под открытым небом во время пятничной молитвы.



Правозащитники уверены, что директор создал для учеников среду, которая унижает и ущемляет их достоинство. Представители НПО выражают надежду, что минобразования обратит внимание на данные факты и примет соответствующие меры. мусульманских учеников», — отмечено в сообщении.



Представители EMC уверены, что директор школы создала для учащихся среду, которая унижает и ущемляет их достоинство. Правозащитники надеются, что министерство образования и науки Грузии, а также аппарат народного защитника обратят внимание на выявленные факты и примут соответствующие меры.





"Новости-Грузия"











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