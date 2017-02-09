Илие Второму проведут операцию в Германии

09.02.2017 16:51 Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму на будущей неделе будет проведена операция.



Как заявляет личный врач патриарха Цисана Шартава, "Патриарх чувствует себя хорошо, в начале следующей недели патриарху будет проведена операция".



Напомним, что Католикос-Патриарх находится в Германии, где ему проводится медицинское обследование. Патриарху констатировали диагноз "воспаление желчного пузыря"















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

