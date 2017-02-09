В Гори хотят разобрать пьедестал памятника Сталину

09.02.2017 19:31 В Гори требуют провести демонтаж пьедестала памятника Сталину.



По сообщению корреспондента "Ньюпост", разговор идет о бетонной конструкции, устроенной в 2010 году на территории, прилегающей к музею, на которой члены коммунистической партии собирались воздвигнуть памятник, снятый в центре города.



По словам члена городского собрания Тамар Тедлиашвили, монтаж пьедестала был осуществлен без соответствующего разрешения, и строение надо демонтировать. Кроме того, по словам Тедлиашвили, бетонная конструкция портит вид города.



В мэрии Гори пока не делают комментариев в связи с этим вопросом.

















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